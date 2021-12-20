Satın almak için bindiği ATV'yi kaçırdı

ESKİŞEHİR (İHA) - Afyonkarahisar'da satın alacağını söylediği ATV motosiklete denemek amacıyla binen şahıs daha geri dönmedi. Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ilıca Mahallesinde bir vatandaşın Eskişehir'den satmak amacıyla getirdiği ATV motosikletin alıcının bakmak amacıyla binip, herhangi bir ücret vermeden kaçması olayı ile ilgili olarak polis dolandırıcılık suçundan işlem başlattı. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 30 dakika sonra C.K. (17) isimli şahıs kaçırdığı araçla yakalandı. Şahsın kaçırdığı ATV motosiklet ise bulunarak sahibine teslim edilirken, yaşı küçük şahıs işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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