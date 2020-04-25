Satın aldığı gübreleri kurduğu düzenekle karayoluna taşıdı
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Satın aldığı gübreleri kurduğu düzenekle karayoluna taşıdı

Satın aldığı gübreleri kurduğu düzenekle karayoluna taşıdıAntalya'nın Demre ilçesinde mali müşavir olarak görev yapan Mustafa Özen (55), muz serasında kullanmak üzere satın aldığı gübreyi, benzerine Karadeniz'de rastlanan düzenek kurarak yaklaşık 90 metrelik, eğimli araziden karayoluna taşıdı.

25.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:57
Satın aldığı gübreleri kurduğu düzenekle karayoluna taşıdı

Satın aldığı gübreleri kurduğu düzenekle karayoluna taşıdı

Antalya'nın Demre ilçesinde mali müşavir olarak görev yapan Mustafa Özen (55), muz serasında kullanmak üzere satın aldığı gübreyi, benzerine Karadeniz'de rastlanan düzenek kurarak yaklaşık 90 metrelik, eğimli araziden karayoluna taşıdı. Mustafa Özen, "Karadeniz'deki bu düzenekten etkilenerek, demirci arkadaşımızın da yardımıyla bu düzeneği kurdum. Gübreyle kuracağımız bahçede muzları verimli hale getireceğim. Hem de çoban arkadaşımızın gübresini değerlendirdik" dedi.

Demre'de mali müşavir olarak çalışan ve aynı zamanda seracılık yapan Mustafa Özen, serasında muz üretmeye karar verdi. Muzun en önemli besin maddesi olan keçi gübresi arayışına giren Mustafa Özen, Demre-Kaş D400 karayolunun Çayağzı geçişinde, keçi sürüsü olan Arif Kocakaya'nın 4 yıldır yol olmadığı için keçi gübresini satamadığını öğrendi. Mustafa Özen, yaklaşık 30 traktör gübreyi, 2 bin lira karşılığında astın aldı. Sıra gübrenin 90 metre yukarındaki, yüzde 65 ile yüzde 90 arasında eğitimi olan araziden ana yola çıkarmaya geldi.

Mustafa Özen, gübreyi çıkarmak için yukarı 3 metre uzunluğunda kalın demir direkler dikti. Direklerden aşağı gidiş-geliş çelik halatlar yerleştirdi. Çelik halatları aşağıda bir döner dişliye, yukarıdan da başka bir dişliye bağlı benzinle çalışan motora bağladı. Mustafa Özen, ardından kurduğu düzeneğe iki büyük kova taktı. Kovalar dolu ve boş olarak gidip gelmeye başladı. Aşağıda 4 işçi, gübreleri kovalara doldurarak yukarı gönderdi. Yukarıda bir işçi kovaları boşaltırken, bir işçi de motoru idare etti. Mustafa Özen, işçi ve düzeneği kurma masrafı olarak da 7 bin lira harcadı. Karadeniz zekasıyla çobanın 4 yıldır satamadığı gübresi ekonomiye kazandırılmış oldu. 6 kişi de 10 gün boyunca iş bulmuş oldu. Mustafa Özen, kendisi de kuracağı muz serasının birkaç yıllık keçi gübresi ihtiyacını karşılamış oldu.

Mustafa Özen, "Çoban arkadaşımız Arif'ten gübreyi satın aldım 2 bin liraya. 4 yıldır çıkarılamamış, eğim yüksek olduğundan. Ben de Karadeniz'deki bu düzenekten etkilenerek, demirci arkadaşımızın da yardımıyla bu düzeneği kurdum. Gübreyle kuracağımız bahçede muzları verimli hale getireceğim. Hem de çoban arkadaşımızın gübresini değerlendirdik. Bunu çıkarma karşılığında da 7 bin liralık bir işçilik maliyetimiz olacak. Toplam 9 bin liraya 30 traktör gübrenin sahibi olduk" dedi.

Satın aldığı gübreleri kurduğu düzenekle karayoluna taşıdı

Kaynak: DHA

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