Satın aldığı danayı otomobille götürdü

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde Erdi Tüylü, satın aldığı danayı ahırına otomobiliyle götürdü.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde Erdi Tüylü, satın aldığı danayı ahırına otomobiliyle götürdü.

Geyve ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde yaşayan Erdi Tüylü, arkadaşından aldığı 9 aylık danayı evine götürmek için araç bulamadı. Bunun üzerine Tüylü, danayı kendi otomobiline bindirip, ahırına götürdü. Erdi Tüylü, danayı götürecek büyük bir araç bulamayınca, otomobille ahıra götürmek zorunda kaldığını belirterek, hayvanın sağlıklı olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA