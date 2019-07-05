Şatilla Mülteci Kampı'ndaki "Filistin Hatıraları Müzesi" tarihe ışık tutuyor

MAHMUT GELDİ - Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Şatilla Mülteci Kampı'nda tamamen bireysel çabalarla kurulan "Filistin Hatıraları Müzesi", İsrail'in onlarca yıldır işgalle unutturmaya çalıştığı Filistin tarihi ve kültürüne ışık tutuyor.

Beyrut'un batı kesiminde, İsrail'in tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği 1948'den bu yana Filistinlilerin mesken edindiği Şatilla Mülteci Kampı'nın dar sokaklarından birinde kurulan küçük müze, yerlerinden edilen Filistin halkının tarihine sessiz bir şekilde tanıklık etmeyi sürdürüyor.

İşgal öncesi Filistin'den yaklaşık bin esere ev sahipliği yapan "Filistin Hatıraları Müzesi", vatanlarından uzak topraklarda doğup büyüyen Filistinlilerin yanı sıra kampı ziyaret eden Lübnanlılar ve yabancıların da uğrak yerlerinden biri.

Ziyaretçilerini, dış kapısında yer alan, "Müzedeki her bir eserin ayrı hikayesi var. Bu hikayeler, hala umutsuzluğa kapılmadan Filistin'e dönmeyi hayal eden bir halkın tarih, kültür ve geleneklerini anlatıyor." yazısıyla karşılayan müze, Filistinlilerin 70 yılı aşkın süredir uzak kaldıkları vatanlarının zihinlerinde canlı kalmasını sağlıyor.

"İsrail, topraklarımızdan sonra kültürümüzü de çalmaya başladı"

Müzenin kurucularından Muhammed el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan Safad bölgesi kırsalından Nekbe döneminde henüz 1 yaşına gelmeden ailesiyle Lübnan'a göç etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Müzede sergilenen eşyaların Filistin'deki hayat modelini yeni nesle aktarmasının yanı sıra vatanlarından uzak hayat mücadelesi veren Filistinli mülteciler ile mirasları arasında bir bağ kurduğuna işaret eden Hatib, şunları söyledi:

"Düşman İsrail'in güç kullanarak topraklarımızı çalmasının ardından şu anda da yalan ve iftiralarla kültür ve tarihimizi çalmaya başladığını görünce bu adımı attık. İşgalci, halihazırda Filistin'e ait mirası çalmaya kalkışmasıyla kendisinin bir miras veya medeniyete sahip olmadığını kanıtlamış oluyor. İsrail'e, Filistin topraklarına ait bir halk ve medeniyetin var olduğunu göstermek için 2005 yılında bu müzeyi kurmaya başladık."

Kaynak: AA