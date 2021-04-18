Satılık konutta deniz kenarı değerleniyor

Hürriyet Emlak'ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Mart 2021 Emlak Endeksi verileri açıklandı.

Hürriyet Emlak'ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Mart 2021 Emlak Endeksi verileri açıklandı.

Emlak sektörünün son bir ayda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlak'ın açıkladığı verilere göre, satılık fiyatı geçen ay en çok artan 10 ilden 9'unun denize kıyısı olan iller olması dikkati çekti.

Mart 2021 Emlak Endeksi'ne göre, son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 11 ile Zonguldak, yüzde 6 ile Hatay ve Adana, yüzde 5 ile Gaziantep ve Çanakkale geldi.

Son bir ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya olurken, Antalya'yı, sırasıyla Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa izledi.

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına son bir ay içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında yüzde 9-13 artışlarla İstanbul'un Üsküdar, Beykoz ve Bağcılar, Antalya'nın Kemer ve Balıkesir'in Burhaniye ilçeleri geldi.

Verilere göre, İstanbul satılık konut piyasası son bir ayda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkati çeken ve son bir ayda yüzde 6 ila 13 yükselişin yaşandığı ilçeler ise Üsküdar, Beykoz, Bağcılar, Ataşehir ve Esenyurt oldu.

Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da durum

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve geçen ay Ankara'nın tüm ilçelerinde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı oldu. İlçeler bazında Polatlı liste başında yer alırken, Polatlı'yı, Gölbaşı, Çankaya, Mamak ve Pursaklar takip etti.

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçen ay korumaya devam etti. Kentte fiyatı en çok artan ilçelerin başında Çeşme, Foça, Menderes, Narlıdere ve Dikili geldi.

Antalya satılık konut piyasasında son bir ayda yaşanan yükselişle dikkati çeken ilk ilçe, fiyatların yüzde 10 arttığı Kemer oldu. Kemer'i, yüzde 1 ila 4 arasındaki artışlarla Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Alanya takip etti.

Bursa'nın son bir ayda fiyatı en çok artan ilçeleri yüzde 1 ila 5 arasındaki oranlarla Orhangazi, Mudanya, Nilüfer ve Yıldırım olurken, Osmangazi'de yüzde 0,18 düşüş kaydedildi.

"Özellikle yaz döneminde fiyatlarda artışların süreceğini öngörüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, şunları kaydetti:

"Hürriyet Emlak Mart Endeksi'ne baktığımızda, satılık konutlarda bir aylık verilerde deniz kenarı olan iller ağırlıkla başı çekiyor. Geçtiğimiz yılın haziran ve temmuz aylarında denize kıyısı olan illerdeki satılık konutlar son 5 yılın en yüksek arama hacmine ulaşmıştı. 2021 yılında da bu ilginin devam ettiğini görüyoruz. Tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte bu bölgelere olan talep de artışa geçecek. Talep beraberinde fiyat artışlarını da getiriyor. Pandeminin de etkisiyle bu trendin devam edeceğini, özellikle yaz döneminde fiyatlarda yine artışların süreceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla özellikle yazlık almak isteyen tüketicilere çok beklemeden harekete geçmelerini öneriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip