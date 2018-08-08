Satılık Konut Fiyatlarında Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Geride kalan 6 aylık dönemde hem satılık hem de kiralıklarda hareketlilik yaşandığı görüldü. Özellikle ikinci el konut piyasasında 5 büyük ilimizin yanı sıra Anadolu'daki şehirlerde de yukarı yönlü ivmelenme devam etti.

İstanbul genelinde son 6 ay içerisinde satılık konutlarda %15 artış görülürken bu ilimizde kiralıklardaki fiyat artışı ise %2 seviyesinde oldu. İstanbul'da Beşiktaş ve Eyüp en çok dikkat çeken ilçeler olurken Ankara'da Yenimahalle son aylardaki dikkat çekici yükseliş trendini devam ettirdi. İzmir'de Foça, Bursa'da İznik ve Antalya'da ise Aksu dikkatle takip edilmesi gereken ilçeler olarak öne çıktı.

Türkiye'nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak, ülke genelindeki verilerden derlediği Temmuz 2018 Emlak Endeksi'ni açıkladı. Hürriyet Emlak Temmuz 2018 Emlak Endeksi* verilerine göre satılık konutların fiyatları yükselmeye Temmuz ayında da devam etti. Açıklanan verilere göre satılık konut fiyatlarında İstanbul %15 artışla 5 büyük il içerisinde son 6 ayda en fazla yükselişin yaşandığı şehir oldu. İstanbul'un 5 büyük il içerisinde liderliği büyük farkla elde etmesi dikkat çekti. İstanbul'u Şubat ve Temmuz 2018 arasındaki %4 artış oranıyla İzmir, %3 ile Bursa ve %2 ile Antalya ve Ankara takip etti.

Hürriyet Emlak Temmuz 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde satılık konutlarda yıllık artış %6,51 olarak gerçekleşirken, kiralık konutlarda yıllık artış metrekare fiyatı başına %4,76 oldu. Öte yandan Türkiye genelinde satılıklarda metrekare ortalama fiyatı 2.013 TL olarak hesaplanırken kiralıklarda ise metrekare ortalaması 9 TL olarak gerçekleşti. Ülke genelinde konutların amortisman süresi ise ortalama 21 yıl olarak hesaplandı. Şubat ayından bu yana satılık konut fiyatı en çok artan şehir %17 artışla Bilecik oldu. Bu ilimizi Amasya, İstanbul, Erzincan ve Giresun takip etti. Fiyatların en çok düştüğü iller ise %7 düşüş gösteren Mardin ve Sivas ile %4 düşen Batman ve Rize oldu.

İSTANBUL EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN 5 ŞEHİR ARASINDA

Hürriyet Emlak Temmuz 2018 Emlak Endeksi'nin ortaya koyduğu bir diğer dikkat çekici veri, İstanbul'un oldukça uzun bir süre sonra en çok artış gösteren ilk 5 şehir arasında yer alması oldu. Hürriyet Emlak'ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı Emlak Endeksi verilerine göre 6 aylık dönem bazında bakıldığında İstanbul'da satılık konut fiyatları en çok Ocak-Haziran 2018 arasında artış göstermiş (%12) ve önceki tüm diğer 6 aylık periyodlarda %10'un altında seyretmişti. Gelecek aylarda İstanbul'daki satılık konut fiyatlarının Şubat-Temmuz 2018 döneminde görülen %15'lik artışın üzerine çıkıp çıkmayacağını ise Ağustos ayında gayrimenkul piyasasında yaşanacak hareketler belirleyecek.