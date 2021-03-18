Satılık konut en çok İstanbul ve İzmir'de aranıyor

Emlakjet'in araştırmasına göre, şubatta en çok konut aranan illerin başında yüzde 20 ile İstanbul gelirken, onu yüzde 9 ile İzmir takip etti.

Emlakjet'in araştırmasına göre, şubatta en çok konut aranan illerin başında yüzde 20 ile İstanbul gelirken, onu yüzde 9 ile İzmir takip etti.

Emlakjet tarafından 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanlarındaki hareketler doğrultusunda hazırlanan Şubat 2021 Gayrimenkul Raporu'nun sonuçları düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaşıldı.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda konuşan Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 31,6'lık düşüş yaşandığını ve satış adedinin 81 bine gerilediğini söyledi.

İpotekli satışlardaki düşüşün yüzde 67'ye yükseldiğini, bunun ana nedeninin faizlerdeki yükseliş olduğunu dile getiren İdikat, ocak-şubat dönemindeki düşüşün ise yüzde 35 olarak gerçekleştiğini, yıla zayıf bir başlangıç yapıldığını anlattı.

İdikat, 2020 genelinde önceki seneye göre konut tipine göre talep artışına değinerek, balkonlularda yüzde 80, bahçeli ve havuzlularda yüzde 50, dubleks ve müstakillerde yüzde 200 artış görüldüğünü bildirdi.

Hem salgın hem de üniversitelerin kapalı olması nedeniyle stüdyo dairelere talebin düştüğünü aktaran İdikat, "En çok talep gören evler balkonlu apartman daireleri." diye konuştu.

İdikat, şubatta ev talebinde bulunanların yüzde 63'ünün satılık, yüzde 37'sinin ise kiralık konut aradığını dile getirerek, konut araması yapanların yüzde 58'inin kadın olduğunu, ancak alım işlemlerini yüzde 62 ile erkeklerin yaptığını söyledi.

Satılık konut talebinde yüzde 56 ile sıfır dairelerin öne çıktığını aktaran İdikat, satılık konut arayanların yarısının hiç evinin bulunmadığını, yüzde 20'sinin evini değiştirmek istediğini, yüzde 30'unun ise yatırımcı olduğunu anlattı.

En çok konut aranan iller İstanbul ve İzmir

Tolga İdikat, en çok konut araması yapılan illerin başında yüzde 24 ile İstanbul'un geldiğini belirterek, onu yüzde 9 ile İzmir, yüzde 7 ile Ankara, yüzde 5 ile Antalya, yüzde 4 ile Bursa'nın takip ettiğini söyledi.

Önceden Ankara'nın hep ikinci sırada olduğunu, salgın nedeniyle deniz kenarı ve yazlık bölgelere yönelik artan talebin İzmir'i ikinci sıraya taşıdığını dile getiren İdikat, "Bu 5 il arasında şubatta en yüksek fiyat artışı önceki aya göre yüzde 3 yükselişle Ankara'da görüldü. İstanbul, İzmir ve Antalya'da yüzde 2, Bursa'da yüzde 1'lik artış görüldü." bilgisini verdi.

İdikat, konut fiyatlarının hala artmaya devam ettiğini kaydederek, "Şubatta geçen yılın aynı ayına göre fiyat artışlarına baktığımızda Antalya yüzde 38 ile başı çekiyor. Bu oran İzmir'de yüzde 30, İstanbul'da yüzde 28, Ankara'da yüzde 26. Dolayısıyla gayrimenkulde hala fiyat artışı devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Şubatta en çok konut talebinin olduğu ilçeler arasında başı Beylikdüzü'nün çektiğini aktaran İdikat, onu Gaziantep Şahinbey, Pendik, Bodrum, Esenyurt ve Antalya Alanya'nın izlediğini bildirdi.

Talebin en yüksek olduğu kiralama bütçesi 1.500 lira ve altında

Emlakjet CEO'su İdikat, konut fiyatlarındaki ve faizlerdeki yükseliş nedeniyle kiralık konutlara ilginin arttığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Barınma zorunlu bir ihtiyaç. Bu nedenle konut alımının zorlaştığı dönemlerde kiralama öne çıkıyor. Şubatta kiralık konut aramaları bir önceki aya göre yüzde 5, 2020 aylık ortalamasına göre yüzde 18 artış gösterdi. Türkiye genelinde kiralamada en yüksek talep 1.500 lira ve altındaki konutlara. Kiralık konut arayanların yüzde 47'sinin bütçesi bu şekilde. Yüzde 36'sının bütçesi 1.500-2 bin 500 lira aralığında ev arıyor."

İdikat, İstanbul'da rakamların ülke ortalamasının bir tık üzerinde olduğunu, Türkiye genelinde yüzde 83 olan 2 bin 500 lira ve altı kiralık konut talebinin İstanbul'da yüzde 76 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Tolga İdikat, "Ancak İstanbul'da arz ve talep arasında bir dengesizlik bulunuyor. Arzın yüzde 51'i, talebin yüzde 76'sı 2 bin 500 liraya kadar." diye konuştu.

Kullanıcıların yüzde 46'sının 2 aydan uzun süredir kiralık ev aradığını belirttiğini anlatan İdikat, son 7 gündür kiralık arayanların oranının yüzde 26 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

İdikat, yaş gruplarına göre de talebin değiştiğini, 18-25 yaş grubunun yüzde 94'ünün 2 bin 500 liraya kadar ev aradığını, yaş ilerledikçe bütçenin de arttığını anlattı.

Kiralık arama sayıları artışta, yoğun talep ve sınırlı konut sayısı fiyatlara yansıdı

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Zühtü Eşiyok ise verilere ilişkin yaptığı değerlendirmelerde nisan itibarıyla kiralık konut arayışında hızlı bir artış beklediğini söyledi.

Eşiyok, "Ancak belirli bölgelerdeki stok sıkıntısı nedeniyle birçok kiracı istediğini bulmakta zorlanacak. Kira fiyatları artmaya devam edecek. Ayrıca insanların salgın nedeniyle seyahat edememesi ve yazlık yörelere yönelmesi sebebiyle yazlık bölgelerdeki kiralık konut fiyatlarının da hızlı bir şekilde yükselmeyi sürdüreceğini öngörüyoruz." dedi.

Emlakjet Prestige Üyesi Eryaman İnşaat Yöneticisi Aykut Bozkurt da hizmet verdikleri bölge olan Esenyurt ve Beylikdüzü'nün en çok konut aranan ilçeler olduğunu belirterek, "Talep yoğunluğuyla birlikte bu iki bölgede satılık konutlarda fiyat artışı devam ediyor. Bu nedenle son dönemde ilginin kiralıklara doğru artış gösterdiğini tespit ettik. Yine de bu iki bölgede satılık konutlara yönelik talep hala yoğun." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan