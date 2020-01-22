Satılığa çıkarılan müstakil ev alev alev yandı
Haberler » 3. Sayfa » Satılığa çıkarılan müstakil ev alev alev yandı - Haberler

Satılığa çıkarılan müstakil ev alev alev yandı

Bursa'da tarihi Tophane Semti'nde satılığa çıkarılan 2 katlı müstakil ev alev alev yandı.

22.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:54
Satılığa çıkarılan müstakil ev alev alev yandı

'da tarihi Semti'nde satılığa çıkarılan 2 katlı müstakil ev alev alev yandı.


Merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi 3. Topraklı sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü


Yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken, herhangi yaralanan ya da can kaybının olmaması sevindirdi.


Ekipler yangının çıkış sebebi hakkında soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri