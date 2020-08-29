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Satılan konutların 624'ü ipotekli

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alınan bilgilere göre Düzce'de Temmuz ayında satılan bin 144 konut 624'ü ipotekli konut oldu.

Satılan konutların 624'ü ipotekli
29.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:14

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alınan bilgilere göre Düzce'de Temmuz ayında satılan bin 144 konut 624'ü ipotekli konut oldu.

Düzce'de her geçen ay konut satışlarında artış devam ediyor. Korona virüs salgını sonrasında başlatılan kredi kampanyalarından yararlanan Düzceliler konut sahibi olmaya devam ediyor. Düzce'de Temmuz ayı içerisinde bin 144 konut satıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alınan bilgilere göre Düzce'de satılan bin 144 konutun 624'ü banka kredileri ile alındı. Yani 624 hak sahibinin evleri bankalarca ipotek altına alındı. Kredilerini ödeyemeyen Düzcelilerin daireleri bankalarca geri alınacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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