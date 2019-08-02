Satılan her 100 konuttan 4'ünü yabancılar aldı
Yılın ilk yarısında yabancılara konut satışı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 69 artarak 19 bin 952'ye yükselirken, yabancılara satışın toplam içindeki payı yüzde 3,94 olarak gerçekleşti.
Yılın ilk yarısında yabancılara konut satışı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 69 artarak 19 bin 952'ye yükselirken, yabancılara satışın toplam içindeki payı yüzde 3,94 olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com
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