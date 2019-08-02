Satılan her 100 konuttan 4'ünü yabancılar aldı

Yılın ilk yarısında yabancılara konut satışı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 69 artarak 19 bin 952'ye yükselirken, yabancılara satışın toplam içindeki payı yüzde 3,94 olarak gerçekleşti.

2.08.2019 11:21
Satılan her 100 konuttan 4'ünü yabancılar aldı

Yılın ilk yarısında yabancılara konut satışı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 69 artarak 19 bin 952'ye yükselirken, yabancılara satışın toplam içindeki payı yüzde 3,94 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et