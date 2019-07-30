Satılamayan salatalıkları araziye döküyorlar

Mersin'in Erdemli ilçesinde kilogram fiyatı 50 kuruşa kadar düşmesine rağmen alıcı bulamayan salatalıklar, işçi ücreti ödenip toplatılarak boş arazilere döküldü. Satış yapamadıklarını dile getiren çiftçiler yetkililerden çözüm beklediklerini belirterek, en azından banka ve kooperatif borçlarının ertelenmesini istedi.

İlçeye bağıl Güzeloluk Mahallesinde serada salatalık yetiştiren çiftçilerden Seher Çetiner, gübrenin, ilacın, mazotun ucuzlamasını istediklerini belirterek, "Salatalığı üretiyoruz ancak hiç para etmiyor. Girdiler çok pahalı. Gübresi, suyu hiçbirini karşılayamıyoruz. İşçi çalıştırıyoruz ama parasını ödeyemiyoruz. Bayram geliyor çiftçinin cebinde kurbanlık parası yok. Malımız para etmezse komisyoncu ne verecek? Mahsulden para kazanamadığımız gibi salatalığı toplatıp sera dışında dökmek için de para ödüyoruz" dedi.

Sera hazırlıklarına Mayıs ayı başında başladıklarını, dönüm başına ortalama 15 bin lira masraf yaptıklarını kaydeden üreticilerden Haşim Kaya ise, "Gübre, ilaç, çadır, naylon derken dönümden şu anda alabildiğimiz para 5 bin lira. Bu gidişle artık onu da alamayacağız. Sürekli eksilere düşüyoruz. Serada 5-6 tane işçi çalışıyor, günlük 80 lira yevmiyeden dünyaları buluyor" diye konuştu.

Salatalığın kilosunun 50 kuruşa düşmesine rağmen satılamadığını belirten Kaya, seradaki salatalıkları toplatıp, dışarıya döktürmek için de işçi tuttuklarını ve onlara da para veremedikleri için mahcup olduklarını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA