Satıcıların yüzde 46'sı e-ticarete 2020'de başladı

Bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama şirketi Dopigo, Tu¨rkiye genelinde binden fazla e-ticaret girişimcisi ile gerçekleştirdiği beşinci E-Ticaret Göru¨nu¨m Araştırması'nı yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre ankete katılan satıcıların yüzde 46'sı e-ticarete 2020 yılında başladıklarını söyledi. Pazaryerlerinden beklentilerin ise 2021 yılında artarak devam ettiği görüldü. Katılımcıların yüzde 67'si 2021'de en çok satışı pazaryerlerinden yapmayı beklerken, sadece yüzde 17'si web sitelerinden daha fazla gelir elde edeceğini du¨şu¨nu¨yor.

Son yıllarda giderek yaygınlaşan e-ticaret, pandeminin de etkisiyle beklenenden daha hızlı bir gelişme kaydetti. Önümüzdeki 5 yılda gerçekleştirmesi beklenen bu¨yu¨meyi 2020 yılı içinde tamamladı. 2021 yılında e-ticarette dünyayı nelerin beklediği merak edilirken, e-ticaret yapan ku¨çu¨k ve orta ölçekli işletmelere e-ticaret çözümleri ve danışmanlığı sunan Dopigo, E-Ticaret Göru¨nu¨m Araştırması'nın beşincisini yayımladı.

E-TİCARET SATIŞ KANALLARI EN BU¨YU¨K GELİR KAYNAĞI OLDU

Anket katılımcıları en çok geliri e-ticaret satış kanallarından elde ettiklerini ifade ediyor. Fiziksel mağaza ve toptan satışların pandeminin etkisiyle bir du¨şu¨ş yaşadığı ayrıca dikkat çekiyor. Ticaret yapanların, esasında e-ticaret sayesinde ayakta kalmaya devam edebildiği açıkça göru¨lu¨yor. Araştırmaya göre en çok satış yapılan kategorilerde ise su¨permarketler yeni bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Bu¨yu¨k perakendecilerin 'online market' hizmetlerine rakip olarak birçok pazar yerinin pandeminin de etkisiyle su¨permarket kategorisinde hizmet vermeye başladığı görülüyor. Evde geçirilen zamanın artmasıyla beraber dekorasyona olan ilgi artarken ev ve yaşam kategorisinin ilk sıraya çıktığı, Elektronik kategorisinin ise ikinci sıraya du¨ştu¨ğü görülüyor.

GELİRLERİN YÜZDE 75'İ ONLİNE PAZAR YERLERİNDEN GELİYOR

Kısıtlamalar dolayısıyla fiziksel mağazaların kapanması veya insanların fiziksel mağazalardan alışveriş yaparken kendilerini gu¨vende hissetmemeleri, birçok şirketi e-ticarete yönelmeye zorlamış görünüyor. Rapora göre tüm du¨nyada olduğu gibi Tu¨rkiye'de de e-ticarette pazar yerlerinin hacmi gittikçe artıyor.

Satıcıların e-ticaret gelirlerinin yüzde 75'i pazar yerlerinden geliyor. Katılımcıların sadece yüzde 33'u¨nu¨n fiziksel mağazası da varken yüzde 95'i Trendyol, N11, Hepsiburada, Amazon ve GittiGidiyor gibi online pazar yerlerinden satış yapıyor. En çok satış yapılan pazar yerleriyse Trendyol, Hepsiburada ve N11 olarak sıralanıyor. Pazar yerlerinden sonra en çok kullanılan kanal ise şirketlerin kendi ticari web siteleri oluyor. Katılımcıların yüzde 27'sinin kendi web siteleri de var ve gelirlerinin yüzde 20'si bu kanaldan geliyor.

E-TİCARETE YÖNELİM DEVAM EDECEK

Yaptıkları araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Dopigo Kurucu Ortağı M. Engin Şatana, "Özellikle de tek satış kanalı fiziksel mağazalar olanlar, pandeminin etkisiyle hızlı bir şekilde e-ticarete yönelmek zorunda kaldı. Pandemi sebebiyle sokak mağazacılığı yapan butikler, kırtasiyeler, mobilyacılar, hobi malzemeleri satan du¨kkanlar ve benzerleri, geçtiğimiz yıllara oranla çok daha hızlı bir şekilde e-ticarete geçme kararı aldı. Bu firmaların piyasaya girmesi mevcut pazarlardaki rekabeti de oldukça artırdı çu¨nku¨ çok daha uygun fiyata alternatif sunabiliyorlar. Bu rekabet, du¨şen fiyatlarla beraber e-ticarette artan tu¨ketimi tetikledi. E-ticarete yönelimin ise devam edeceği aşikar" dedi.

E-TİCARET KOBİ'LERİN DİJİTALLEŞMESİNDEKİ EN BU¨YU¨K ETKEN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Raporda dijitalleşmenin artmasıyla beraber e-ticaret verimliliğini artıracak araçların da çeşitlenmeye başladığına dikkat çekiliyor. Online muhasebe yazılımı gibi alternatifler KOBİ'ler için bir muhasebeci ihtiyacını bile ortadan kaldırabiliyor. Özellikle çok kanallı satış yapan KOBİ'lerin operasyonel su¨reçleri tek panelden yönetmesine olanak sağlayan e-ticaret entegrasyonları en çok tercih edilen araçken, onu ikinci sırada e-fatura takip ediyor. Üçüncü en çok tercih edilen araçsa ön muhasebe yazılımları olarak belirtiliyor.

KOBİ'LER VE BU¨YU¨K PERAKENDECİLER MARKALAŞMA VE DİJİTAL PAZARLAMADA REKABET İÇİNDE

Bu¨yu¨me beklentileriyle birlikte katılımcıların yüzde 93,1'i 2021'de en az yapacakları yatırım kadar kazanç sağlamayı öngöru¨yor. En çok yatırım yapılması planlanan alanlarsa markalaşma, u¨ru¨n satın alma ve dijital pazarlama olarak belirtiliyor. Geçtiğimiz senelerdeki anketlerde markalaşma öne çıkan bir kalem değilken KOBİ'ler artık konunun önemini fark etmiş göru¨nu¨yor. Dijital pazarlamaya olan eğilimin artması ise pandemiyle beraber fiziksel reklam uygulamalarının yeterince etkili kullanılamıyor oluşuyla açıklanıyor.

E-TİCARET GİRİŞİMCİLERİNİN OPERASYONEL PROBLEMLERİ

Katılımcılara göre 2020'de e-ticarette en çok vakit alan konu u¨ru¨n fiyatlandırma. Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle u¨ru¨n fiyatlandırma, 2018 senesinden beri operasyonel problemler listesinde ilk u¨çe giriyor. Bunu da u¨ru¨n paketleme ve u¨ru¨n araştırma başlıkları takip ediyor. Üru¨n paketlemenin hala en çok zaman alan kalemler arasında yer alması, depo ve kargo şirketlerinin hizmetlerine aslında ne kadar ihtiyaç olduğunu da gösterir nitelikte. Katılımcıların yüzde 87'si bir e-ticaret entegratöru¨ ile çalıştıkları için 2018 senesinde listeye giren stok takibi ve faturalandırma gibi konular artık operasyonel bir problem olmaktan çıkmış gibi duruyor. En çok zaman alan işlemlerde dördu¨ncu¨ sırayı u¨ru¨n araştırma alıyor.

HER ŞEYE RAĞMEN 2020 EKONOMİK BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Katılımcıların yüzde 46'sı 2020 senesinin beklentilerini karşıladığını iletirken yüzde 30'u bu konuda çekimser kaldığını belirtiyor. Ankete katılan satıcıları 2020 senesinde en çok zorlayan konular; e-ticaretteki dolaylı giderlerin (kargo fiyatları, satış komisyonları ve ödeme komisyonları) artması ve du¨şen karlılık oranlarının oluşturduğu ileriye yönelik risk olarak belirtiliyor.

KATILIMCILARIN YÜZDE 51'İ EKONOMİDE BÜYÜME BEKLİYOR

Rapora göre anket katılımcılarının yüzde 51'i 2021'de Tu¨rkiye ekonomisinde bu¨yu¨me beklerken yüzde 14,4'u¨ aynı kalacağını öngöru¨yor. Katılımcıların yüzde 40'ı ise 2021 senesinde yatırım yapıp yapmama konusunda kararsız. Katılımcıların yüzde 48,3'u¨ yapacakları yatırımın 3 katından fazla getirisi olacağına inanırken yüzde 44,6'sı yapacakları yatırım kadar kazanç elde edeceğini du¨şu¨nu¨yor.

PANDEMİNİN E-TİCARET U¨ZERİNDE YARATTIĞI ETKİLERİN KALICI OLMASI BEKLENİYOR

Ankete katılan e-ticaret girişimcilerinin yüzde 89'u e-ticaret satış kanallarının en çok gelir elde edecekleri kanallar olmaya devam edeceğine inanıyor. Pazar yerlerinden beklentiler 2021'de daha da artıyor. Katılımcıların yüzde 67'si 2021'de en çok satışı pazar yerlerinden yapmayı beklerken, sadece yüzde 17'si web sitelerinden en fazla kazancı sağlayacağını du¨şu¨nu¨yor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı