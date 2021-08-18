Satıcılar gizliyor, polis buluyor
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Satıcılar gizliyor, polis buluyor

Satıcılar gizliyor, polis buluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yol kontrollerinde durdurdukları araçlarda yaptıkları aramalarda araçlara ve araçlarda bulunan elektronik eşyalara gizlenmiş uyuşturucu buldu.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yol kontrollerinde durdurdukları araçlarda yaptıkları aramalarda araçlara ve araçlarda bulunan elektronik eşyalara gizlenmiş uyuşturucu buldu.

Polis ekipleri durdurdukları minibüste arama yaptı. Minibüste yolcu olarak bulunan ve daha önceden uyuşturucudan kaydı bulunan O.Y. isimli şahsın yanında bulunan müzik kutusunun içini açan polis ekipleri zulalanmış 1 paket halinde 11,75 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Aynı gün polis ekiplerinin durdurdukları şüpheli bir araçta yapılan aramada, aracın bagaj bölümüne gizlenmiş streç filme sarılı 17 paket halinde toplam 6 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan İ.K. isimli şahıs, hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından uyuşturucu madde ticareti yapma ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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