Sathi kaplama Sivrihisar İlçesi'nde
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Sathi kaplama Sivrihisar İlçesi'nde

Sathi kaplama Sivrihisar İlçesi'nde
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt sathi kaplama çalışmaları Sivrihisar kırsalında devam ediyor.

İş programı çerçevesinde devam eden çalışmalar kapsamında yol işleri ekipleri, Sivrihisar ilçesi Sığırcık ile Kaldırım Mahallelerini birbirine bağlayan 11 kilometre uzunluğundaki yola asfalt sathi kaplama yapıyor.

Yol işleri yetkilileri, yolun altyapısının ve zemin iyileştirme çalışmalarından sonra tespit edilen noktalara beton boru atımı yaptıklarını belirterek, üst yapı çalışmalarına bağlı asfalt sathi kaplamaya başladıklarını belirttiler. Mahalle sakinleri yol çalışmalarından dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ettiler. Ekipler iş programı çerçevesinde diğer ilçelerde de programda olan mahalle yollarında çalışmalara devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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