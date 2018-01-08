Satem"De Olağan Kongreye Doğru

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, "Odamızın ve üyelerimizin menfaati benim için her şeyin üzerindedir." dedi.

Oral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 8 yıldır oda başkanlığı görevini yaptığını ve bu süre zarfında üyelerin sorunlarının çözümü için uğraştıklarını söyledi.

Her türlü talebi ve eleştiriyi yönetim kurulu olarak değerlendirerek çözüme kavuşturduklarını ifade eden Oral, şunları kaydetti:

"Fakat seçim sürecinde diğer adaylar tarafından bana ve yönetim kurulumuza hak etmediğimiz şekilde suçlama ve hakaretler yapıldı. Ancak biz bunlara cevap vermedik. Çünkü odamızın ve üyelerimizin menfaati benim için her şeyin üzerindedir. Kongrede şartları uyan herkes aday olabilir. Fakat başkan adayı olabilmek için 5362 Sayılı Yasa'ya göre şartları uymayan bazı üyelerimizin adaylığı seçim kurulu tarafından red edilmiştir. Bu konunun odamızla herhangi bir ilgisi yoktur."

Oral, kendisine yapılan eleştirilere de cevap vererek, şunları söyledi:

"Seçim sürecinde adayların birbirine karşı kırıcı ve yıpratıcı sözler söylemesi yerine yapıcı eleştiriler yapılmalıdır. Kırıcı sözler söyleyen adayların ifadeleri üyelerimizi derinden üzmüştür. Ben bu sözlerin hiç birini kabul etmiyor ve bu sözleri söyleyenlere geri iade ediyorum.Bizim tek düşüncemiz var, üyelerimiz ve mesleğimizin saygın bir yere kavuşmasıdır. Bunun için bugüne kadar elimizden geleni yaptık, bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Emlakçılık artık her önüne gelenin yaptığı bir iş değil, saygın bir meslek haline gelecek."

Kongrenin 11 Ocak Perşembe günü İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesislerde yapılacağı bildirildi.