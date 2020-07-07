SATEM Başkanı Mevlüt Oral: "Kira için yatırım yapan ev sahipleri düzgün kiracı bulamayacak"
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SATEM Başkanı Mevlüt Oral: "Kira için yatırım yapan ev sahipleri düzgün kiracı bulamayacak"

SATEM Başkanı Mevlüt Oral: "Kira için yatırım yapan ev sahipleri düzgün kiracı bulamayacak" Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Mevlüt Oral, "Kredi faizlerinin düşmesinden ötürü kiracılar ev sahibi oldu.

07.07.2020 18:29 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:35

SATEM Başkanı Mevlüt Oral: "Kira için yatırım yapan ev sahipleri düzgün kiracı bulamayacak"

SAMSUN - Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Mevlüt Oral, "Kredi faizlerinin düşmesinden ötürü kiracılar ev sahibi oldu. Böyle devam ederse kira için yatırım yapan ev sahipleri düzgün kiracı bulamayacak" dedi.

Mevlüt Oral, emlak piyasasındaki son durum hakkında değerlendirmelerden bulundu. Piyasada hareketlenme olduğunu söyleyen Başkan Oral, "Korona virüsü salgınından ötürü emlakçı 3- 4 ay bir sıkıntı çekti. Ama konut kredi faizlerinin 0.64, 0.74 seviyelerine kadar düşmesinden ötürü bir hareketlenme yaşandı. Hala daha devam ediyor. Bu aylarını sıkıntısını arkadaşlarımızın telafi ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kredi faizlerinin düşmesinin kiracıları ev sahibi yaptığını söyleyen Mevlüt Oral, "İmkanı olan bu kredi oranlarıyla kredi kullanan kirada oturan insanlar var. Kirada oturan insanların daire sahibi olduktan sonra evleri boşaltıyorlar ve kendi evlerine geçiyorlar. Eskiden kiralık dairelerle ilgili mültecilerden ötürü sıkıntılar vardı. Mültecilerden dolayı çok fahiş fiyatlara kiralar verildiğini görüyorduk. Bu konuda şikayetler de geliyordu. Ama ben şuna inanıyorum ki piyasada yaşanan bu hareketlenme böyle devam ederse gerçekten kira için yatırım yapan ev sahipleri düzgün bir kiracı aramak için elinden gelenleri yapacaklar ama bulamayacaklar. Çünkü imkanları olanlar, düzenli çalışan insanlar daire sahibi oldu. Daha önce ev sahipleri her sene kirayı artırmayı düşünüyordu. Şimdi ise daha düşük fiyatlardan kiraya verecekler belki kiracı bile bulamayacaklar" şeklinde konuştu.

Bazı insanlarınsa durumdan faydalanmaya çalıştığını dile getiren Oral, "Ne olur fırsatçılık yapılmasın. İnsanlar gerçekten zor durumda. Ekonomiden ötürü mağduriyetler de yaşıyorlar. Özellikle bazı insanların kredi faiz oranlarının düşmesinden ötürü rakamları yükselttiğine yönelik şikayetler geliyor. Bu insanlara biz mağduriyet yaşatmamak için fırsatçılık yapmayalım. Bununla ilgili bir düzenleme de yakında gelecektir" ifadelerini kullandı.

SATEM Başkanı Mevlüt Oral: 'Kira için yatırım yapan ev sahipleri düzgün kiracı bulamayacak'

Kaynak: İHA

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