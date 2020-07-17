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Satacağı meyveleri tavuklara yedirip yumurtasını 2 liraya satıyor

Bursa'da bir köylü tarlasında yetişen meyveleri satmak yerine tavuklara yedirip yumurtasını 2 liraya satıyor.

Satacağı meyveleri tavuklara yedirip yumurtasını 2 liraya satıyor
17.07.2020 09:24 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:28

Bursa'da bir köylü tarlasında yetişen meyveleri satmak yerine tavuklara yedirip yumurtasını 2 liraya satıyor.

İnegöl ilçesi İsaören köyünde yaşayan girişimci Tacettin Ulu, organik yumurta üretmek için meyve bahçesini tel örgüyle çevirip tavuk çiftliğine döndürdü. Burada organik yumurta üretmeye başlayan girişimci tavuklara zengin bir beslenme yöntemi uyguluyor.

Bahçesinde yetişen meyveleri satmak yerine tavuklarına yediriyor. Bahçesinde çok sayıda meyve çeşidi bulunan Ulu, bu meyveleri yiyen tavuklardan elde ettiği yumurtaları tanesini 2 liradan satıyor. Yumurtaların fiyatları normal yumurtanın 3 katı olmasına rağmen tavuklar yumurtlamadan siparişi alınıp yumurtalar satılıyor.

Meyveyle beslenen tavukların yumurtalarının daha lezzetli olduğu için büyük talep gördüğünü ifade eden Tacettin Ulu, "Ben organik yumurta üretimine başladım meyve bahçemi tel örgüyle çevirip burada tavuk bakıyorum. Tavuklarıma hiç yem vermiyorum. Tamamen bahçede çıkan otlarla beslenip bahçemde bulunan ağaçlardaki meyvelerle besliyorum. Meyveyle beslenen tavukların yumurtası çok lezzetli oluyor. Yazın yumurta satışları normalde düşer benim artış oluyor. Meyveyle beslenen tavuklardan elde ettiğim yumurtaları tanesini 2 liradan satıyorum. Büyük rağbet görüyor tüm yumurtalarımı hemen satıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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