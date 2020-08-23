SAT ve süratli devriye botları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
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SAT ve süratli devriye botları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tamamen yerli tasarıma sahip olarak inşa edilen 2 adet yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

SAT ve süratli devriye botları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
23.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tamamen yerli tasarıma sahip olarak inşa edilen 2 adet yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Yerli ve özgün tasarımlarıyla dünyada sayılı botlar arasına giren ürünler ihracat alanında da başarılara imza atıyor" dedi.

Tuzla'daki Desan Tersane'sinde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir katıldı.

Törende konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de sadece kendi çıkarlarını gözeten tek ve yanlı yaklaşımları akla, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk anlayışıyla bağdaşmamaktır. Kimse en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkemizi Akdeniz'de kendi sahil şeridinden hapsedemeyecektir" dedi.

"2 SAT BOTU VE 8 SÜRATLİ DEVRİYE BOTU DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA TESLİM EDİLDİ"

"Mısır ile Yunanistan arasında yapılan her iki ülke halkına kaybettiren anlaşma yok hükmündedir" diyen Akar, "Tamamen yerli tasarıma sahip olarak inşa edilen, 2 adet yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botunun tümü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Yerli ve özgün tasarımlarıyla dünyada sayılı botlar arasına giren ürünler ihracat alanında da başarılara imza atıyor" diyerek botların Ege Denizi'nde ve Gölcük'te yoğun ve başarılı bir şekilde görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Bakan Akar, botların 90 metre derinliğe kadar her birinin asgari 3 dalgıcın aynı anda dalış yapmasına imkan sağlayacağını ve dalgıç personelin sığ su ve derin su uygulamalı dalış eğitimlerinde kullanılacağını söyleyerek, "Kazalarda kurtarma dalgıçlığı ve acil müdahale yapabilecek. Karaya oturan ve batan denizaltı gemilerinin yerlerinin belirlenmesinde görev alabilecek 2 adet bot Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Üniversite-Sanayi işbirliği ile ilk kez yerli bir pervane dizayn ve imal edilerek Türk Loydu tarafından klaslanmıştır" dedi. Proje kapsamında deniz altından yardım sinyali gönderen bir denizaltıyı bulmak için yerli olarak üretimi sağlanan Akustik İzleme ve Yakalama Sistemi'nin geliştirildiğini kaydetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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