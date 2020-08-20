Sat Dağları'ndaki göllere yoğun ilgi Sat Dağları bölgesindeki göller, normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyarete açıldı.

Sat Dağları bölgesindeki göller, normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyarete açıldı. Bölgeye ziyaret eden dağcı ve doğaseverler, dört mevsimi bir arada yaşıyor.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pandemi döneminde çıkılmasına izin verilmeyen, Türkiye'nin ikinci yüksek doruğu 4135 metre rakımlı Uludoruk'un da bulunduğu Cilo-Sat Dağları bölgesinde, normalleşme süreci ile birlikte yeniden ziyaretçilere açıldı. Güvenlik gerekçesiyle yıllarca yasaklı olan ve geçen yıl özel izinle çıkılmasına izin verilen bölgedeki Göllerbaşı mevkisi, dağcı ve doğaseverlerin akınına uğruyor. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Göllerbaşı, doğasıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Dört mevsimin bir arada yaşandığı göllere, Yüksekova'daki doğaseverlerin yanı sıra Bingöl'den de 4 dağcı geldi.

'CENNET GİBİ BİR YER'Gölleri gezen ziyaretçiler, mangal yakıp, piknik yapmanın keyfini yaşadı. Bingöllü doğasever Yavuz Tasalım, Cilo-Sat bölgesindeki dağlar, buzul ve göllerin inanılmaz güzel olduğunu belirterek, "Resimlerine bakınca cennet gibi bir görüntü vardı. Burayı çok merak edip, gelmek istedim. 4 senedir gelmek istediğim bir yerdi, bugün nasip oldu. Geldik, gördük, çok mutluyuz. Kesinlikle cennetten bir yer olduğunu düşünüyorum. İyi ki gelmişim. Doğası, tabiatı çok güzel bir yer. Özellikle insanlar tarafından kirletilmemiş bir coğrafya. Bu anlamda bütün doğasever ve gezgin arkadaşları buraya bekliyoruz. Atalarımız bu güzel coğrafyayı bize bıraktılar. Biz de istiyoruz ki bu coğrafyayı gelecek nesillere aktaralım. Burada bu kadar güzelliklerin gizli olduğunu bilmiyordum" dedi.'ENDEMİK BİTKİLERİN OLDUĞU BİR YER'

Yüksekovalı dağcı İskender Kahraman ise, "Bölgede birçok göl bulunuyor. Hepsi birbirinden güzel. O yüzden buraya 'Göllerbaşı' deniyor. Dünyanın birçok yerini gezdim. Macaristan'ın sadece bir gölü vardı, çok fazla sayıda turist çekiyordu. Bu güzelliğin dünyanın çok az yerinde olduğunu düşünüyorum. Havası temiz ve endemik bitkilerin olduğu bir yer" diye konuştu.

Kaynak: DHA