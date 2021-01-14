Sassuolo - SPAL İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Sassuolo - SPAL İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

14.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:20
Sassuolo - SPAL İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

İtalya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Sassuolo - SPAL maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

İtalya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Sassuolo - SPALmaçıdır. Peki Sassuolo - SPALmaçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

SASSUOLO - SPAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sassuolo - SPALmaçı 14 Ocak Perşembe günü bu akşam saat 19:30 'da başlayacaktır.

SASSUOLO - SPAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sassuolo - SPALmaçını Bilyoner TV kanalından izleyebilirsiniz.

SASSUOLO - SPAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Citta del Tricolore Stadyumu, Reggio Emilia'da oynanacak.

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