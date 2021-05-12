Sassuolo - Juventus İspanya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Seria A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Sassuolo - Juventus maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Seria A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Sassuolo - Juventus maçıdır. Peki Sassuolo - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
SASSUOLO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sassuolo - Juventus maçı 12 Mayıs Çarşamba günü bu akşam saat 21.45'te başlayacaktır.
SASSUOLO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Sassuolo - Juventus maçını BeinSport Max 1 kanalından izleyebilirsiniz.