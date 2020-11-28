Sassuolo - Inter maçı ne zaman saat kaçta? Sassuolo - Inter hangi kanalda? Sassuolo - Inter maçı şifresiz canlı şifresiz mi?
28.11.2020 16:26 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:36
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Sassuolo - Inter maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Sassuolo - Inter maçı hangi kanalda? Sassuolo - Inter maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Sassuolo - Inter maçı ne zaman, saat kaçta?
Büyük önem taşıyan maçta Sassuolo - Inter karşı karşıya gelecek. Peki,Sassuolo - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Sassuolo - Inter maçı hangi kanalda, hakemi kim? Sassuolo - Inter maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
SASSUOLO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sassuolo - Inter, İtalya Serie A maçı 28 11 2020günü oynanacak.Maçın başlama saati 17:00.
SASSUOLO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Sassuolo - Inter, maçı Bein Sports 3, CBC Sport, kanalından yayınlanacak.