Sassuolo - Inter maçı hangi kanalda? Sassuolo Inter maçı hangi gün, saat kaçta?
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Sassuolo - Inter maçı hangi kanalda? Sassuolo Inter maçı hangi gün, saat kaçta?

27.11.2020 22:03 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:07
Sassuolo - Inter maçı hangi kanalda? Sassuolo Inter maçı hangi gün, saat kaçta?

Italya Seri A maçlarında bu hafta Sassuolo ile Inter karşı karşıya geliyor. Maçın detaylarını sizler için derledik. Sassuolo - Inter maçı hangi kanalda? Sassuolo Inter maçı hangi gün, saat kaçta? Sassuolo Inter maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Sassuolo - Inter, İtalya Serie A maçı 28 11 2020 günü Bein Sports 3, CBC Sport, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

BEIN SPORT 3 CANLI İZLEME FREKANSLARI

Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

SASSUOLO INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo ile Inter arasındaki İtalya Serie A maçı, Bein Sports 3 , CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak.

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SASSUOLO INTER MAÇI HANGİ GÜN?

Sassuolo-Inter Maçı 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

SASSUOLO INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Sassuolo-Inter Maçı 17:00'de başlayacak.

SASSUOLO INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sassuolo ile Inter arasındaki İtalya Serie AMaçı Mapei Stadyumu, Reggio Emilia'da oynanacak.

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