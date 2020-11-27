Sassuolo - Inter maçı hangi kanalda? Sassuolo Inter maçı hangi gün, saat kaçta?
27.11.2020 22:03 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:07
Italya Seri A maçlarında bu hafta Sassuolo ile Inter karşı karşıya geliyor. Maçın detaylarını sizler için derledik. Sassuolo - Inter maçı hangi kanalda? Sassuolo Inter maçı hangi gün, saat kaçta? Sassuolo Inter maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Sassuolo - Inter, İtalya Serie A maçı 28 11 2020 günü Bein Sports 3, CBC Sport, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
BEIN SPORT 3 CANLI İZLEME FREKANSLARI
Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
SASSUOLO INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Sassuolo ile Inter arasındaki İtalya Serie A maçı, Bein Sports 3 , CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak.
SASSUOLO INTER MAÇI HANGİ GÜN?
Sassuolo-Inter Maçı 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
SASSUOLO INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Sassuolo-Inter Maçı 17:00'de başlayacak.
SASSUOLO INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Sassuolo ile Inter arasındaki İtalya Serie AMaçı Mapei Stadyumu, Reggio Emilia'da oynanacak.