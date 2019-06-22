Sason ve Silvan'da uyuşturucu operasyonu
Batman'ın ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonda 4 kişi yakalandı.
Batman'ın ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonda 4 kişi yakalandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sason ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı imal ve ticareti yaptıkları ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason,ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Sason'da 3, Silvan'da ise 1 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 27 gram kubar esrar, 42 gram kök keneviri ile 28 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kaynak: AA
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