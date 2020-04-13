Sason ve Kozluk'ta 5 bölgede koronavirüs karantinası BATMAN'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde 1 mahalle, 1 köy ve 4 ev koronavirüs kapsamında karantinaya alındı.

BATMAN'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde 1 mahalle, 1 köy ve 4 ev koronavirüs kapsamında karantinaya alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle Sason'da Ağım Mahallesi ile Yeşilova, Orta Mahalle ve Emek mahallelerinde bulunan 3 ev, Kozluk'ta ise Konaklı köyü ve Tepecik mahallesindeki 1 ev Hıfzıssıhha kurullarınca karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgelere giriş ve çıkışlar kapatıldı. Güvenlik güçleri ise söz konusu bölgelerde güvenlik güçleri önlem aldı.

Kaynak: DHA