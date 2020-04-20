Sason'un Ergünü köyünde karantina sona erdi Sason ilçesine bağlı Ergünü köyünde karantina sona erdi.

Sason ilçesine bağlı Ergünü köyünde karantina sona erdi.

Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Ergünü köyünde bir adreste koronavirüs (kovid-19) salgınını kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Ergünü köyünde bir adreste karantina altında bulunanlara yapılan sağlık kontrolünde, olumsuz bir durum yaşanmadığı için karantina uygulamasına son verildi. Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir." denildi.

Kaynak: AA