Şiddetli Yağmur ve Dolu Hayatı Felç Etti, Araçların Camları Kırıldı
Batman'ın Sason ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı felç etti.
Batman'ın Sason ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle birçok iş yerini su basarken, dolu da araçlarda maddi hasara neden oldu.
DOLUDAN KORUMAK İÇİN ARAÇLARA HALI SERDİLER
Sağanak yağış nedeniyle oluşan sel yüzünden birçok iş yerini su bastı. Esnaf, suları boşaltmak için yoğun çaba gösterdi. Dolu nedeniyle de birçok araçta maddi hasar oluştu. Bazı araçların camları kırılırken, bazılarının da kaportaları zarar gördü. Vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için şemsiye tutup, üzerlerine halı serdi.
YORUMLAR (7)
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Sanayicilerde kazanacak. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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OY İSTEYENLER EYT LİLERİ EMEKLİ YAPINCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Lan Kemalist31 senin anan bacın yok mu ?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ver Allah,ım verCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Daha neler olacak neler. Korkan Yüce Yaratan dan korksun. Bak işte kimsenin gücü yetiyor mu?Herkes çaresiz. Kim ne yapabilir? Kimin elinden ne gelir? Kim önleyebilir?Ey millet Yüce Yaratandan korkup ona sığının yoksa sizi bu gidişle çok kötü akibetlerden kimse kurtaramaz. Bakınız Firavun da Yüce Yaratana meydan okuyordu denizde boğulup gitti. Şimdi o kafa tuttuğu Yüce Yaratana hep sonsuza kadar hesap verecek. Öyle Yüce Yaratana kafa tutan birisi geberirken bir şeyler mırıldanıyormuş arkadaşlarıCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır