Sason Müftülüğünden 1500 aileye kurban eti Sason Müftülüğünce 1500 aileye kurban eti dağıtıldı.

Sason Müftülüğünce 1500 aileye kurban eti dağıtıldı.

Sason Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla 1500 aileye kurban eti yardımı yaptı.

252 ailenin vekaletini alarak TDV aracılığıyla Sason'da kurdukları kesim merkezinde sosyal mesafe ve sterilizasyona uygun bir şekilde kurbanları kestiklerini belirten Sason Müftüsü Süleyman Baran, kurban etlerini Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldıkları liste doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Baran, bayramın birinci gününde gönüllü imamların da desteğiyle kurban kesip dağıtmaya başladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA