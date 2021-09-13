Sason Kaymakamlığına atanan Mete göreve başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sason Kaymakamlığına atanan Mete göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Sason Kaymakamlığına atanan Mete göreve başladı

Ardahan Posof İlçe Kaymakamlığından Batman'ın Sason İlçe Kaymakamlığına atanan Murat Mete göreve başladı.

Ardahan Posof İlçe Kaymakamlığından Batman'ın Sason İlçe Kaymakamlığına atanan Murat Mete göreve başladı.

İlk görev gününde ilçedeki kurum müdürleriyle kısa bir toplantının ardından yeni görevine başlayan Kaymakam Murat Mete, Sason ilçesinin coğrafi olarak Karadeniz'e benzediğini belirterek vatandaşlara şeffaf, adil ve kapsayıcı bir şekilde en iyi hizmeti sunabilmek için yoğun çaba sarf edeceğini belirtti. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Ece Üner Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Arda Turan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Alpha Conde Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sason Kaymakamlığına atanan Mete göreve başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:29:36. #1.11#