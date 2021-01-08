Sason Kaymakamı Serin, güvenlik güçlerine ziyaret
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Sason Kaymakamı Serin, güvenlik güçlerine ziyaret

08.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:35
Sason Kaymakamı Serin, güvenlik güçlerine ziyaret

Sason Kaymakamı Samet Serin, asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Sason Kaymakamı Samet Serin, asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Kaymakam Serin, Yücebağ ve Acar Jandarma Karakoluna ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında, sorumluluk bölgesindeki asayiş olayları, alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Serin, jandarma personeline ve güvenlik korucularına görevlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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