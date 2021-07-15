Sason Kaymakamı Serin 15 Temmuz gazisi Taşdemir'i ziyaret etti
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Sason Kaymakamı Serin 15 Temmuz gazisi Taşdemir'i ziyaret etti

Sason Kaymakamı Serin 15 Temmuz gazisi Taşdemir'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Metin Özmen - Haberler | Güncel

??????? Sason Kaymakamı Samet Serin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki direnişte ayağından vurularak yaralanan gazi Ayhan Taşdemir'i ziyaret etti.

??????? Sason Kaymakamı Samet Serin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki direnişte ayağından vurularak yaralanan gazi Ayhan Taşdemir'i ziyaret etti.

Taşdemir'i Aykut Ozan Mahallesindeki evinde ziyaret eden Serin, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da gösterdiği mücadeleden dolayı kendisine müteşekkir olduklarını belirtti.

Serin ve beraberindekiler daha sonra Kayabaşı Mahallesinde bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti, dua okudu.

Kaymakam Serin'e ziyaretlerinde Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Madenüs, İlçe Emniyet Amiri Vekili Fatih Biçer, AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım, İl Genel Meclis Üyesi İsmet Çelik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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