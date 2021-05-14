Sason Kaymakamı Samet Serin'den bayram ziyaretleri

Sason Kaymakamı Samet Serin, Ramazan Bayramı dolaysıyla şehit aileleri ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

Sason Kaymakamı Samet Serin, Ramazan Bayramı dolaysıyla şehit aileleri ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Serin, eşi Şefika Serin ile Yıldız Mahallesi'nde şehit Mehmet Ağaya'nın ailesi ve Emek Mahallesi'nde gazi Servet Çiftçi'yi ziyaret ederek, ailelerin bayramını kutladı.

Serin, devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını anlatarak, onlara destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen