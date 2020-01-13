Sason Kaymakamı Özadalı yemek firmalarını denetledi
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, okullara yemek dağıtımı yapan firmalara denetimde bulundu.
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, okullara yemek dağıtımı yapan firmalara denetimde bulundu.
Beraberinde ilgili kurum temsilcileri ile firmaların yemekhanelerini gezen Özadalı, taşımalı sistemde eğitim-öğretim gören okullardaki öğrenciler için hazırlanan yemeklerin standartlara uygun olup olmadığını inceledi.
Özadalı, hijyen kurallarına uyulması konusunda firma yetkililerini uyardı.