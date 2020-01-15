Sason Kaymakamı Özadalı, imamlarla toplantı yaptı

15.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:42

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, ilçede görev yapan imamlarla toplantı yaptı.

Sason Yeni Mahalle taziye evinde yapılan toplantıda konuşan Özadalı, hizmette verimliliği artırmak, bilgi paylaşımında bulunmak, mevcut sorunları ve çözüm yollarını görüşmek üzere toplantı yaptıklarını söyledi.

İmamların topluma örnek insanlar olmaları gerektiğini belirten Özadalı, ilçede görev yapan müftülük çalışanlarının, kurs hocalarının, camilerdeki imam, hatip ve müezzinlerin görevlerinin önemli ve hassas olduğunu ifade etti.

Özadalı, görevlilerin gerek camide gerekse cami dışında dini eğitim ve hizmetler konusunda titiz şekilde çalışması ve vatandaşlara karşı saygı, sevgi ve hoşgörü kuralları içerisinde davranması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya İlçe Müftüsü Süleyman Baran, vaizler, imam hatipler ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Kaynak: AA