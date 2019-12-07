Sason Kaymakamı Özadalı'dan köy ziyareti
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Sason Kaymakamı Özadalı'dan köy ziyareti

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Kınalı köyünü ziyaret etti.

07.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:36
Sason Kaymakamı Özadalı'dan köy ziyareti

Kaymakamı Abdullah Özadalı, köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Özadalı, ilçeye bağlı Kınalı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi, değirmen çeşmesi ve piknik alanında incelemelerde bulundu.


Özadalı'ya ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, Tabur Komutanı Binbaşı İsmet Demirgürelli ve İlçe Müftüsü Süleyman Baran da eşlik etti.

Kaynak: AA
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