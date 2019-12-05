Sason Kaymakamı Özadalı'dan jandarma karakoluna ziyaret
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Acar köyündeki jandarma karakolunu ziyaret etti.
05.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:46
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Acar köyündeki jandarma karakolunu ziyaret etti.
Özadalı, ziyaretinde Karakol Komutanı Hamza Çetinkaya ve askerler tarafından karşılandı.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan Özadalı, daha sonra nöbet tutan askerlerle görüştü.
Özadalı, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.
Kaynak: AA