Sason Kaymakamı Özadalı'dan İŞKUR İl Müdürü'ne ziyaret

04.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:44

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz'i ziyaret etti.

Özadalı, ziyaretinde İŞKUR destekli sektörlerin daha fazla geliştirilmesinin önemine değindi.

Altın ve gümüş işlemeciliğinin Sason'da tekrardan canlandırılması ve bu sektörde kalifiye eleman yetiştirilmesi için Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) başlatılan gümüş ve altın işlemeciliği eğitimlerinin geliştirilmesi için Eviz ile görüş alış verişinde bulunan Özadalı, İŞKUR'un mesleki eğitim ve istihdam konusunda çok önemli projeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Özadalı, bu projeler sayesinde birçok gencin iş sahibi olduğunu belirterek, kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA