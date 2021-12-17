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Sason Kaymakamı Mete, öğrencilerin programına katıldı

Sason Kaymakamı Mete, öğrencilerin programına katıldı
AA / Metin Özmen - Haberler | Güncel

Sason Kaymakamı Murat Mete, öğrencilerin düzenlediği programa katıldı.

Sason Kaymakamı Murat Mete, öğrencilerin düzenlediği programa katıldı.

Kaymakam Mete ve eşi Pınar Mete, Sason Anadolu İmam Hatip Lisesine bağlı yurtta düzenlenen programa katılarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Mete, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için gerekli olan bütün desteği vereceklerini söyledi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.

AA / Metin Özmen - Son Dakika Haberleri

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