Sason Kaymakamı Beyaz, İşkur Çalışanlarıyla Buluştu
Sason Kaymakamı Ökkeş Beyaz, ilçede TYP kapsamında alınan İŞKUR elemanlarıyla bir araya geldi.
Sason Kaymakamı Ökkeş Beyaz, ilçede TYP kapsamında alınan İŞKUR elemanlarıyla bir araya geldi.
Yunus Emre Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, işe yeni başlayan çalışanlara genel bilgiler verildi.
Kaymakam Beyaz, toplantıda yaptığı konuşmada, iş verimliliğinin artırılması, kişisel gelişim, uyulması gereken kurallar, çalışma düzenleri, işveren ve çalışanların hangi haklara sahip oldukları konularında bilgilendirme yapıldığını belirterek, çalışanlara kolaylıklar diledi.
Toplantıya, TYP kapsamında istihdam edilecek İŞKUR elemanları katıldı.