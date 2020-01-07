Sason Gençlik Spor Kulübünün yeni oyuncularından Kaymakam Özadalı'ya ziyaret

07.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:52

Sason Gençlik Spor Kulübüne yeni transfer olan oyuncular Kaymakam Abdullah Özadalı'yı ziyaret etti.



Özadalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, il dışından yapılan bu transferlerin Sason Gençlik Spor Kulübü kadrosunu daha da güçlendireceğini belirtti.

Oyuncular da bu zamana kadar kendilerini yalnız bırakmayan, maddi ve manevi her türlü desteği gösteren Özadalı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA