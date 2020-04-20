Sason Gençlik Spor Kulübü, ailelere yardım yaptı
Sason Gençlik Spor Kulübü, koronavirüs (kovit-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı.
20.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:18
Sason Gençlik Spor Kulübü, koronavirüs (kovit-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı.
Kulüp Başkanı Fırat Çelik, zorlu karantina sürecinde muhtarlarla iletişime geçip evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip kulübün altyapısında oynayan vefalı gençlerle kolileri ev ev dolaşıp teslim ettiklerini söyledi.
Çelik, yardımlarda desteklerini esirgemeyen kulüp oyuncularına ve gönüllülerine teşekkür etti.
Kaynak: AA