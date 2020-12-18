Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
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Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

18.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:02
Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Sason ilçesinde yapımı tamamlanan 50 yataklı Sason Devlet Hastanesi hizmete girdi.

Acil muayene, dahiliye, çocuk hastalıkları, kadın doğum, genel cerrahi, anestezi, ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde hizmet verecek olan hastane, hasta kabulüne başladı.

Sarıyayla köyünden gelen Çetin Barış, çocuğunu muayeneye getirdiğini belirterek, "Çok şükür yeni hastanemiz açıldı. Çok donanımlı ve güzel bir hastane. İnşallah bundan sonra güzel bir hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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