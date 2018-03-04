Sason'dan 51 Öğrenci Samsun'a Gönderildi

Batman'ın Sason ilçesinden 51 öğrenci, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Samsun'a gönderildi.

Sason Yunus Emre Konferans Salonunda düzenlenen uğurlama töreninde öğrencilere üzerinde "Biz Anadoluyuz" yazan tişört ve çanta dağıtan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyzullah Yar, düzenlenen bu gezinin öğrencilerin eğitimine katkı sunacağını söyledi. Güneydoğudan birçok öğrencinin batıda bulunan illeri bu proje sayesinde ilk defa görme şansı yakaladığını belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada "Gideceğiniz il ve ilçelerde Sason'u temsil ettiğinizi unutmayın. Sizlerden örnek davranışlar sergilemenizi bekliyoruz. Gezeceğiniz yerleri belki birçoğunuz ilk defa görecek. Göreceğiniz yeni yerlerin sizin eğitiminize katkı sunacağına inanıyorum. Gezi dönüşünde derslerinize daha sıkı sarılarak başarılarınıza başarı katacağınıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - BATMAN