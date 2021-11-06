Sason'dan 500 araçlık konvoy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola çıktı - Haberler
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Sason'dan 500 araçlık konvoy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Politika

Sason'dan 500 araçlık konvoy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola çıktı Bugün toplu açılış töreni için Batman'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için Sason ilçesinden 500 araçlık konvoy oluşturuldu.

BATMAN (İHA) - Sason'dan 500 araçlık konvoy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola çıktı

BATMAN - Bugün toplu açılış töreni için Batman'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için Sason ilçesinden 500 araçlık konvoy oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'da Batman'da valilik önünde toplu açılış töreninde halka seslenecek. Program öncesi Sason ilçesinde bir araya gelen 500 araçlık konvoy kent merkezine doğru yola çıktı. Binlerce kişiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola çıktıklarını belirten Muhsine Bozkurt, "Dört gözle haftalarca Cumhurbaşkanımızı bekliyorduk. Sason halkı olarak yolardayız. Sason'dan binlerce kişi ile birlikte Batman'a Cumhurbaşkanımızı ağırlamaya gidiyoruz" dedi.

Yol kenarında oluşturulan 500 araçlı konvoy Batman'a vararak miting alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklemeye başladı.

Sason'dan 500 araçlık konvoy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola çıktı

Sason'dan 500 araçlık konvoy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola çıktı

Sason'dan 500 araçlık konvoy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Son Dakika Haberleri
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola çıktı

Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola çıktı

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