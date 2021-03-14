Sason'daki trafik kazasında yaralanan öğrencilere destek
14.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:29
Sason ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğrencilere Türk Kızılayı ve İHH destek verdi.
Sason ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğrencilere Türk Kızılayı ve İHH destek verdi.
Türk Kızılayı Sason İlçe Koordinatörü Kazım Tiryaki ve Batman İHH İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay, Gürgenli köyünde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti.
Ziyarette, öğrencilerin ailelerine yardım yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen