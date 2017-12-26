Sason'da Yurt Öğrencilerine Uyum Semineri

Batman'ın Sason ilçesinde, köylerden gelip ilçe merkezindeki yurtlarda kalan öğrencilere uyum semineri verildi.



Eğitmen Muhsine Bozkurt, Sason Yatılı Bölge Ortaokulu ve Karşıyaka Kız Yatılı Ortaokulu yurtlarında kalan öğrencilere seminer verdi.



Seminerde iletişim, farkındalık, önyargı, insan hakları, çocuk hakları ve hoşgörü konuları anlatıldı.



GAP İdaresi Başkanlığının desteğiyle çocukların, gençlerin ve bayanların güçlendirilmesi kapsamında ÇATOM'a bağlı olarak sosyal uyum eğitimleri verdiklerini belirten Bozkurt, bu kapsamda uzak köylerden gelip öğrenci yurtlarında kalan öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.