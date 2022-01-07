Sason'da yol çalışması - Haberler
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Sason'da yol çalışması

Sason'da yol çalışması
AA / Metin Özmen - Haberler | Güncel

Sason ilçesinde köy yolları stabilize ediliyor.

Sason ilçesinde köy yolları stabilize ediliyor.

Sason İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, karda dolayı kapandıktan sonra ulaşıma açılan fakat çamur olduğu için ulaşımda güçlük çekilen köy yollarına stabilize ve kumlama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Özellikle betonarme olmayan köy yollarının kardan sonra çamur olduğunu kaydeden Yıldız, bu yüzden Sason Kaymakamı Murat Mete'nin destekleriyle yollar temizlendikten sonra kumlama ve stabilize çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

AA / Metin Özmen - Son Dakika Haberleri

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