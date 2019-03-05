Sason'da Yeşilay Cemiyeti Yararına Kermes

Sason ilçesinde Yeşilay Cemiyeti yararına kermes düzenlendi.

Sason Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) Yeşilay Cemiyeti yararına kermes yapıldı.

Kermese katılan Kaymakam Abdullah Özadalı, "Bu anlamlı programda emeği geçen, yardımlarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza ve kurum çalışanlarına canı gönülden teşekkür ederim." dedi.

İlçe yöneticileri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermes 2 gün sürecek.

Kaynak: AA