Sason'da yaz dönemi böğürtlen hasadı başladı Sason ilçesinde yaz dönemi böğürtlen hasadı başladıSason'da ilkbahar aylarında aldıkları ürünlerden sonra yaz dönemi hasatlarına da başladıklarını belirten böğürtlen üreticisi İsa Bozkurt, bu sene ağırlıklı olarak iç piyasaya sundukları böğürtlenlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Sason ilçesinde yaz dönemi böğürtlen hasadı başladı Sason'da ilkbahar aylarında aldıkları ürünlerden sonra yaz dönemi hasatlarına da başladıklarını belirten böğürtlen üreticisi İsa Bozkurt, bu sene ağırlıklı olarak iç piyasaya sundukları böğürtlenlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Böğürtlene yoğun bir talep olduğunu kaydeden Bozkurt, perakende fiyat olarak kilogramını 15 liradan piyasa sürdüklerini belirtti. Kaynak: AA