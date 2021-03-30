Sason'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Sason'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Metin Özmen - Haberler | Güncel
Sason'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Sason ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Sason ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Sason Kaymakamı Samet Serin'de de katıldığı etkinlikte, trafik polislerinin kontrolünde durdurulan araçların sürücülerine yayalara öncelik vermeleri konusunda bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı.

Anasınıfı öğrencisi Safiye Hüma Özmen, sürücülerden özellikle okul çıkışlarında öğrencilere yaya geçitlerinde öncelik vermelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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